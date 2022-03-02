Українцям пояснили, як зупиняти колони окупантів, які прориваються у ваш населений пункт

В Україні триває повномасштабна війна. Найпекельніша ситуація у Херсоні, Харкові, та навколо Києва. Крім цього, активні бої тривають на Сумщині та Чернігівщині. Українські міста захищаються зі всіх сил.





В населених пунктах патрулює тероборона, яка складається з місцевих чоловіків, що добровільно вирішили захищати рідну землю. Та крім тероборони, нерідко окупантам дістається й від решти населення. В інтернеті вже не раз з’являлися відео, де колону з танків зупиняють мешканці села. Де перед танками на коліна стають старенькі дідусі, і ворог зупиняється. Не бояться стати перед окупантами й жінки.

Всі ми впевнені в одному — ми праві. Ворог прийшов на нашу землю тож ми не повинні боятися його. Так як почастішало ситуацій, коли колони окупантів вриваються у населений пункт, у теробороні пояснюють українцям, як можна дієво зупинити загарбників.

Є кілька рекомендацій

Тероборона розробила певний алгоритм, адже в таких ситуаціях головне не панікувати і не діяти на емоціях. Отож, якщо ви помітили ворожу техніку, дійте наступним чином:

Збирайте максимально велику кількість населення, кличте всіх на допомогу. Перекривайте дорогу. Для цього треба завчасно підготувати блок-пости. Це можуть бути металеві прути, мішки з піском, шини. Підривайте мости, які ведуть в населений пункт, якщо такі є. Кидайте в колону коктейлі Молотова. Беріть ворога в полон, записуйте відео, та чим швидше передавайте їх теробороні. Розвішуйте всюди плакати, що російських загарбників тут чекає смерть.

Як би це дивно не звучало, але дехто з них ще до цих пір вірить, що їм тут раді. Тому потрібно максимально доносити до окупантів нашу реальну позицію.

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