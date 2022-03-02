Кредитні канікули та відсутність комісій: як українські банки працюють в умовах війни

Війна, яку розпочала росія, нищівно впливає на нашу економіку. Звісно ж, гроші це не те про що потрібно думати в даний час, але коли у вас є кредити, а на роботу ви невідомо коли підете, то погодьтеся не думати про це неможливо.





Українські банки наробили додаткової паніки серед населення, коли в перші дні війни почали блокувати кредитні кошти. Автоматично більшість українців залишилася зовсім без коштів. Та вже через день фінансові установи реабілітувалися. Банки почали впроваджувати кредитні канікули, скасовувати комісію за користування кредитними коштами.

Як банки виходять з ситуації зараз?

Коротко проінформуємо про кожен банк, який наразі функціонує в Україні.

Приватбанк. До 1-го червня, банк організував такі собі кредитні канікули. Україні можуть не вносити внески за кредитами, і можуть не сплачувати мінімальний платіж. Ці пільги діють навіть для тих, хто й так вже протермінував з виплатами. Кредитним лімітом можна користуватися безперешкодно. Монобанк. Кредитні канікули тривають поки лише місяць. Штрафів ніяких не нараховують. Кредитним лімітом можна користуватися, але лише в вигляді оплати карткою. Перераховувати кошти на інші рахунки, чи знімати їх — не можна. Ощадбанк. Тут лише продовжили терміни всіх карток до 1 серпня 2022 року та скасували комісію за перекази. Альфа-банк. Є кредитні канікули і немає мінімального платежу. Якщо баланс на нулі, то кредит збільшуватимуть. Кредитними коштами користуватися заборонено. Райффайзен. До 30 березня є кредитні канікули, але кредитними коштами користуватися не можна. Пумб. Кредитним лімітом користуватися можна, але зараз він у всіх максимум 5000 грн. Жодних інших пільг поки не передбачено.

Ну і зауважимо, що такі банки, як “Промінвестбанк” та “Міжнародний резервний банк” припиняють свою роботу.

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