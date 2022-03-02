Самотність та бідність: 8 кімнатних квітів, яким не місце у будинку

Розповідаємо, які рослини краще не ставити у спальні, та й взагалі вдома краще їх не тримати.

Кімнатні рослини несуть величезну енергетику, яку віддають у простір довкола себе. Це варто враховувати при виборі рослини, яка прикрашатиме ваш будинок. То, які квіти краще не нести до будинку, чи хоча б розміщувати їх на балконі.





Діффенбахія

Рослина дуже впливає на настрій людини. Хоч вона і симпатична, але може викликати головний біль. Вся справа в соку, що міститься у листі. Якщо вірити прикметам, ставити таку рослину на підвіконня одинакам не можна.

Азалія

Хоча рослина і красива, вона впливає на стосунки у сім’ї. Люди, які знаходяться поруч із рослиною, можуть бути дратівливими. У рослини сильний аромат, а значить, її краще не ставити у спальні чи іншій кімнаті, де проводиться багато часу.

Пуансеттія

Яскраве листя рослини може підкорити будь-кого, але рослина отруйна. Сік може викликати отруєння. Квітку не можна ставити у спальні, де сплять закохані, щоб не зруйнувати стосунки.

Монстера

Хоча рослина красива, вона здатна викликати головний біль і відлякувати гроші. Також під впливом рослини у сім’ї можуть розпочатися сварки.

Альпійська фіалка або перський цикламен

Ця рослина може сильно вплинути на успіх та фінансове благополуччя людини. Також відмічено, що рослина штовхає людей на необдумані вчинки.

Трихоцереус

Ця рослина впливає на ауру людини. У неї є здатність забирати енергетику та псувати настрій.

Орхідея

Ця квітка є майже в кожному будинку, але далеко не всі знають, що вона є енергетичним вампіром. Орхідея здатна впливати на настрій та відношення до оточуючих. Категорично не можна ставити цю рослину в спальні. Їй місце на балконі, і це максимум.

Клівія

Цій квітці не місце на підвіконні самотніх людей. Рослина не дозволяє людині налагодити романтичні стосунки. Клівія буквально висмоктує з людини душу.

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