У Мінцифри нагадали про правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що можна і що робити заборонено

Поки на вулицях українських міст і сіл триває війна, війна продовжується і в мережі. Росія намагається всіляко завдати інформаційного удару. У Міністерстві цифрової трансформації нагадали українцям, як убезпечити себе.





Сьогодні дотримання правил для фізичної безпеки є критично важливим, але не варто забувати, що інформаційний простір відіграє, також, важливу роль. Адже російські окупанти діють одразу на всіх фронтах.

У Мінцифрі дали рекомендації, актуальні у сьогоднішній реальності:

Поставте двофакторну автентифікацію на всіх облікових записах, де це можливо. Так ви захистите обліковий запис від злому.

Якщо ви військовий, поміняйте прізвище та ім’я в соцмережах або зовсім видаліть сторінку, якщо у вас є альтернативні канали зв’язку з рідними та друзями.

Не відповідайте закритим акаунтам в Instagram, не надсилайте їм жодних посилань і тим більше не відкривайте їх посилань.

Забороніть додавати себе до груп в Telegram. Зробити це можна в Налаштування-Конфіденційність-Групи.

Не публікуйте своє місцезнаходження. Ні країну, ні місто, ні тим більше район чи вулицю.

Пам’ятайте, що всі офіційні посилання на Telegram починаються з t.me. Все, що відрізняється – це пастка.

Не розповсюджуйте скріни. Краще робити репости з офіційних джерел.

Не встановлюйте жодних нових програм, навіть якщо вас переконують у їхній безпеці. Виняток, це додатки, про які сповістила українська влада. Не забудьте уважно вивчити справжність інформації.

Про пересування техніки ворога повідомляйте на офіційний чат-бот МВС України @stop_russian_war.

Зверніть увагу!

У пошуку можна знайти з десяток ботів зі схожою назвою. Ймовірно, більшість із них – фейки, створені ворогом. Однак окрім вже згаданого @stop_russian_war (з рукою на головному фото), справжнім також є @stop_russian_war_bot (з гербом України). Уважно звірте кожну літеру в унікальній адресі (мова про назву після символу @), адже між справжнім та фейковим ботом або обліковим записом може бути різниця лише в одну літеру.

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