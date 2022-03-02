Українцям масово приходять фішингові листи від псевдо-СБУ про план евакуації: як не потрапити до пастки

Від початку повномасштабної війни з росією на електронні адреси українців масово надходять фішингові листи від нібито Служби безпеки України щодо планів евакуації цивільних.





Такі листи надходять не лише на поштові скриньки простих українців, а й на адреси місцевого самоврядування, приватних підприємств та органів державної влади. Вони надходять від імені СБУ та закликають взяти участь у формуванні електронного плану евакуації. Насправді це ОБМАН!

Ми наполегливо попереджаємо, що це НЕПРАВДА, Ніхто не складає жодного електронного плану евакуації. Якщо на вашу поштову скриньку прийде лист з подібним змістом, у жодному разі не переходьте за посиланнями, не відкривайте файли, вкладені в лист, і не завантажуйте жодних списків або схем, запропонованих у листі.

Наразі ситуація по всій Україні контролюється. Жодних електронних планів евакуації не існує. Також мешканців Бучі, Київська область, попереджають, щоб вони не сідали до автобусів. Влада України не проводить евакуацію. Пропозиція виїхати з міста – провокація російських окупантів. Вони планують використовувати цивільних, як живий щит. Слухайте інформацію по радіо, українських телеканалах або слідкуйте за офіційними сторінками представників української влади.

Прохання поширити цю інформацію на всі державні, комунальні та приватні підприємства, а також серед громадян України.

Як мовилося раніше, ситуація по всій Україні контролюється нашими збройними силами. Перемога буде за нами. Спільними зусиллями зробимо все, щоб наблизити перемогу та звільнити нашу територію від окупантів.

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