Як користуватися месенджерами безпечно за умов війни: роз’яснення РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України створив інструкцію для користувачів месенджерів за умов війни. Ці правила, а якщо точніше рекомендації, опублікувала служба у своєму телеграм-каналі.





Як користуватися месенджерами безпечно з урахуванням поточної ситуації:

Діліться інформацією виключно з тими, кому ви повністю довіряєте. Особливо якщо йдеться про дані, пов’язані з безпекою. Переміщення техніки ЗСУ, плани евакуації тощо.

Завжди перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тим, за кого вона себе видає. Зробити це можна за допомогою дзвінка або голосового повідомлення.

Ніколи і нікому не говоріть коди підтвердження з смс-повідомлень. Навіть якщо ви знаєте цих людей. Їхні акаунти можуть бути зламані. Також активуйте двофакторну автентифікацію, щоб забезпечити додатковий захист облікового запису.

Перевірте налаштування конфіденційності, щоб контролювати, хто може переглядати ваше фото профілю та додавати до груп.

Завжди перевіряйте точність повідомлень, якими ділитеся з іншими.

Переглядайте історію чату та членство у групах. Зважайте на те, що історію чату можуть очистити.

Завжди надсилайте скарги на контакти, які здаються підозрілими, розсилають спам або погрози.

Як бачите, правила не надто складні. Багато хто дотримувався їх уже давно, оскільки війна на Донбасі триває вісім років. Ми звикли фільтрувати інформацію, але все ж таки, перечитайте рекомендації РНБО ще раз і дотримуйтесь їх.

Війна триває на всіх фронтах, але будьте певні, що перемога буде за Україною.

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