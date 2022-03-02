Стівен Кінг по-особливому підтримав Україну

В Україні тиждень триває повномасштабна війна з росією. Сусідня держава підступно напала на нашу країну на світанку 24-го лютого, і відтоді вбиває наших військових та мирних людей, серед яких і діти.





В ці дні Україна стикнулася з безпрецедентною підтримкою світу. Практично кожна країна підтримує нас фінансово, зброєю та гуманітарно. Проти росії вводяться численні санкції. Підтримують нас й звичайні іноземці і світові знаменитості. Зокрема, в переліку тих, хто став на наш бік відомий письменник Стівен Кінг. Чоловік по-особливому висловив свою підтримку.

Стівен Кінг вперше за тривалий час опублікував власне фото

Письменник вирішив підтримати нас на своїй сторінці у Твіттері. Знаменитість рідко публікує власні фото, але цього разу він вирішив зробити виключення. Одягнувши футболку з українською символікою, та написом “I stand with Ukraine”, Кінг зробив фото на фоні власної бібліотеки. Світлину від підписав коротко та лаконічно: “Зазвичай я не публікую фото з собою, але на цей раз вирішив зробити виключення”.

Підтримує Україну й ряд інших селебрі ті

Суворо засуджують дії путіна й інші світові зірки: Мадонна, Анджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Дженіфер Еністон, Джастін Біебер та чимало інших. Це чудово, адже у кожного з них є багатомільйонна аудиторія, яка має знати про злочини, що творяться в даний час на території суверенної держави.

Можливо, саме подібне інформаційне розповсюдження зробить свій вплив на певних чиновників та держави, які наразі притримуються нейтралітету, або ж не хочуть виступати проти росії впроваджуючи жорсткі санкції. Можливе це вплине й на самих росіян… Мітинги працюють. І це нещодавно довели італійці, які саме протестами змусили свою владу підтримати відключення росії від платіжної системи Свіфт.

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