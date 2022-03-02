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“Чому ви такі жорстокі?”: російські туристи в Єгипті бояться виходити зі своїх номерів

02.03.2022
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Війна, яка триває зараз в Україні трагічно відображається на нашій країні, і на наших людях. Люди у відчаї, паніці, відчують тваринний страх та біль за рідну землю й близьких. Виною цьому сусідня держава на чолі з путіном, який вирішив піти слідами Гітлера.


Та українці й світ в тому числі звинувачують у війні не лише президента русні, а й весь їхній народ. Мовляв саме вони всі ці роки терплять свою владу, і саме їхня мовчазність зараз дозволяє цій війні продовжуватись. Як результат, у світі відбувається масова травля росіян.

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До них агресивно відносяться в першу чергу українці, що цілком виправдано. Зокрема, маса подібних випадків спостерігається зараз в Єгипті, де одночасно застрягли і туристи з України, і росіяни, яким Єгипет поки що ще не закрив в’їзд.

Росіяни бояться виходити з номерів, а адміністрації готелів благають українців зупинитися

Відеозвернення від адміністраторів єгипетських готелів облетіло мережу. Вони всі наразі закликають українців, які відпочивають на курорті, поводитися стриманіше. Не влаштовувати бійки з російськими туристами, і не псувати через це майно готелю. Мовляв, будуть навіть виселяти з готелів. Їм начебто набридло приймати десятки дзвінків від російських відпочивальників, які бояться виходити з номерів, адже хвилюються за власне життя.

Травля росіян спостерігається практично в кожній країні

Нарешті до мешканців росії поступово починає доходити, що їхнє життя ніколи не буде колишнім. Що вони стають небажаними гостями в кожній країні Європи, та решти світу. В Польщі нещодавно вбили кількох російських далекобійників. В Німеччині кав’ярня вивісила оголошення, що росіян вони бачити не бажають. І подібні жести по світу, спостерігають все частіше.

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02.03.2022
1 хвилина на прочитання

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