Що говорить місяць народження про ваше здоров’я: дослідження вчених

Іспанські дослідники виявили зв’язок між захворюваннями та датою народження людини.





Виявляється, місяць народження людини може розповісти про її здоров’я набагато більше, ніж можна припустити. Іспанські дослідники зробили висновки, що здоров’я людини «сплановане» ще задовго до народження. Людина народжується одночасно з певним набором захворювань чи схильністю до захворювань. Вчені виявили кореляцію між 27 хронічними хворобами та місяцем народження.

Червень

У тих, хто народився у червні, на 34% рідше діагностують депресію та на 22% – проблеми з нижньою частиною спини.

Також червневі жінки на 33% менше ризикують страждати від мігрені та на 25% – від проблем, пов’язаних з менопаузою. Якщо порівнювати з рештою людей.

Липень

Жінки, які народилися цього місяця на 40% частіше, страждають від нетримання сечі і на 27% – від гіпертонії.

Серпень

Чоловіки, які народилися цього місяця вдвічі частіше страждають від астми, якщо порівнювати з тими, хто народився взимку чи навесні.

Вересень

Люди, які народилися у вересні, на відміну від народжених у січні, утроє частіше мають діагнози, пов’язані із захворюваннями щитовидної залози.

В чому причина

Вчені пояснюють таку особливість впливу місяця народження на здоров’я кількістю сонячного світла, яке отримали вагітні та немовлята. Якщо відмотати дев’ять місяців назад, то виходить, що ризики, що потрапили в групу, були часто з вересня по грудень, коли світловий день короткий, знижується температура, починається сезон застуд, а люди страждають від дефіциту вітамінів.

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