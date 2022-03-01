Імпічмент Путіну: світ масово підписує петицію опубліковану на американському сайті

Зараз в Україні та світі твориться без перебільшення історія. На жаль, для українців вона дуже болюча. Війна щодня забирає життя десятків людей, серед котрих і діти. І все через сусідню країну, яка абсолютно безпідставно напала 24 лютого 2022 року. Російське військо за наказом свого президента путіна, почало прориватися до столиці о 4 годині ранку.





Ймовірно, Володимир Володимирович прихильник Гітлера, адже користується саме його сценаріями… Перший не отримав перемоги, як не отримає й другий. Наразі, українська армія гідно дає відсіч росіянам, підтримує нас і весь світ.

Зокрема, на американській онлайн-платформі петицій Change.org, з’явилася петиція про імпічмент Путіна. Зареєстрували петицію 26 лютого, і в перший день вона набрала десятки тисяч голосів. Люди продовжують голосувати, причому це не лише українці, а громадяни усіх країн світу.

Крім цього, Україна звертатиметься до міжнародного суду в Гаазі

Звісно ж, наївно думати, що петиція, навіть якщо вона збере мільйони голосів, змусить путіна прислухатись до думки цих мільйонів. Але це точно не єдина річ, яка може зупинити “російського царя”. Численні санкції, документи, які Україна вже готує та подаватиме до міжнародного суду у Гаазі, “залізна завіса” для Росії, та багато чого іншого, що росіянам складно буде ігнорувати.

Подальший сценарій, який розвивається, навряд чи схожий на той, який спланував у своїй голові путін. Спрогнозувати дії Кремля дуже складно, але рано чи пізно поразку їм таки доведеться визнати. Навіть горезвісна “червона кнопка”, якою він вже погрожує світу виявилася не настільки страшною. Принаймні, Пентагон на ці погрози відреагував рішучою заявою, що світ зможе себе захистити.

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