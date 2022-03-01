Зеленський довів до сліз німецьку перекладачку: відео набрало сотні тисяч переглядів

В Україні вже котрий день триває повномасштабна війна з Росією. Тішить, що наша армія дійсно могутня і ми успішно йдемо до перемоги. Тішить й те, що українців активно підтримує практично весь світ.





Багатотисячні мітинги збираються в кожній країні Європи, в США, Канаді — всюди люди скандують “Ні війні” та інші лозунги, які зараз знає напам’ять вже кожен українець. Світ дійсно щирий в своїй підтримці, що можна зрозуміти по реакції окремих людей.

Відтак, перекладачка німецької газети, яка озвучувала німецькою звернення Президента України Володимира Зеленського до українців, розплакалася наприкінці промови.

Перекладачка німецької газети Welt дозволила опублікувати дане відео

В цій промові Зеленський вкотре звертався до українців, як робить тепер це кожного дня. Наприкінці промови, він сказав, українці обов’язково переможуть в цій Великій Вітчизняній війні, де окупантом виступає Росія. Також, Президент традиційно завершив відеозвернення словами “Слава Україні”.

Саме на цих словах, перекладачка й розплакалася, почавши схлипувати. Незважаючи на надмірно проявлену емоційність, жінка дозволила виставити це відео в мережі, і менше ніж за добу його встигло подивитися понад пів мільйона людей. Щогодини, перегляди ростуть з рекордною швидкістю.

Підтримка світу колосальна!

Звичайні німці, італійці, грузини, французи та десятки інших національностей щиро підтримують українців по всьому світу. Відтак, на футбольному матчі в Лісабоні весь стадіон встав і аплодував українському футболісту Роману Яремчуку. Останній не зміг стримати сліз. Підтримують нас й всесвітньовідомі зірки. Зокрема, відео та фото зі словами підтримки опублікували Кім Кардашьян, Мадонна, та багато інших.

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