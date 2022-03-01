Розстріл на місці: мер Охтирки попередив мародерів

Мер міста Охтирка на Сумщині Павло Кузьменко заявив, що всіх, хто бажає нажитися під час війни, будуть розстрілювати. За мародерство варто застосовувати розстріл на місці. Також він розповів про комендантську годину в місті.





Павло Кузьменко опублікував заяву на офіційній сторінці у Facebook.

Чиновник попередив, що у місті Охтирці 28 лютого з 17 до 7 ранку 1 березня оголошено комендантську годину. Виходити на вулицю заборонено.

Поза комендантською годиною при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу. Документи потрібно пред’являти на першу вимогу українських військовослужбовців чи поліції.

Мер пояснює, що у місті кілька військових частин. І навіть якщо вас зупинятимуть кожні 50 метрів і вимагатимуть показати документи, не надумайте відмовлятися. Не смійте говорити, що ваші документи перевіряли 3 хвилини тому. Поблизу військових частин кожен військовий бажає переконатися, що ви українець і не загрожуєте місту та його мешканцям.

Чиновник наголосив, що виходити під час комендантської години категорично заборонено.

Вночі неможливо зрозуміти хто є хто. Військові забезпечують спокій міста та всієї України. Під час дії комендантської години військові мають дозвіл стріляти. Спершу на попередження, а потім на поразку.

Також Кузьменко зазначає, що містом розпочалося мародерство по приватному сектору.

Мер просить, що якщо ви знаєте, що люди виїхали, але у їхніх дворах з’явилися чужі люди, одразу повідомляйте. На місце виїдуть представники територіальної оборони. За мародерство розстріл на місці. Без розмов та попередження. Також мер нагадав, що за законами воєнного часу підвищення цін на продукти харчування прирівнюватимуть до мародерства.

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