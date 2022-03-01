Як працюватимуть фінансові установи в умовах війни: роз’яснення від НБУ

Ми зібрали всю інформацію, яка відома про роботу банків. Офіційна пресслужба Національного банку України повідомила про роботу фінансових установ в умовах повномасштабної війни РФ проти України.





Банки роблять все, що продовжити роботу відділень у безперебійному режимі та в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Банки продовжують працювати з урахуванням новосформованих обставин та обмежень, що визначаються Постановою.

На даний момент забезпечено доступ до сейфових скриньок у безперебійному режимі.

Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень. Проте деякі магазини вже відмовляються приймати карти, це не викликано вказівками української влади, це рішення власників магазинів.

Банкомати підкріплюють готівкою без обмежень, але можливі затримки через небезпеку для життя та здоров’я інкасаторів. Спостерігаються суттєві черги до банкоматів, але це пов’язано з панікою серед населення.

Національний банк України здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі на один рік з можливістю продовження ще на один рік.

Платежі Уряду України здійснюються без обмежень. Все працює відповідно до законодавства з урахуванням особливого періоду.

Нагадуємо, що Правління Національного банку України забезпечує роботу з дотриманням Закону України «Про Національний банк» та Регламенту Правління Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 21 серпня 2019 року № 606-р, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.

Незважаючи на обставини, що склалися, всі критично важливі сфери діяльності повністю контролюються нашою незалежною державою. Перемога буде за нами і незабаром усе налагодиться.

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