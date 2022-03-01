Monobank порадував українців заявою: платити по кредиту поки не потрібно

Клієнти monobank, що мають борги за кредитними картками, можуть не спішити з їх поверненням. Фінансова установа підтримала українців у тяжкий військовий час та продовжила термін позички ще на місяць. При цьому ані комісії, ані штрафу власникам карток нараховувати не будуть.





Про нові кредитні правила повідомив співзасновник першого українського банку без відділень Олег Гороховський. Він зазначив, що на найближчий місяць клієнти mono можуть забути про обов’язкові платежі за кредитами та покарання за прострочку. Адже зараз зовсім не той момент, щоб вимагати від громадян погашення кредитів.

Щоправда, необанку таки довелося дещо зменшити кредитний ліміт. Відтепер на усіх картках monobank він однаковий – 10 тис. грн.

Також Гороховський запевнив українців, що банк продовжує працювати злагоджено та буде виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами. Усі виплати будуть проводитися вчасно та у повному обсязі.

Як ПриватБанк послабив кредитні обмеження?

Нагадаємо, що monobank – не єдина фінустанова, яка пішла назустріч громадянам та послабила правила кредитування. Державний ПриватБанк також повідомив про так звані кредитні канікули для своїх клієнтів. Зокрема у фінустанові скасували гарантійний мінімальний платіж. За бажанням його можна внести, та це не обов’язково.

До червня 2022 року Приват не буде вимагати повернення грошей за кредитками та нараховувати відсотки. Платежі власники карток можуть вносити лише за можливості.

Також керівництво ПриватБанку у зв’язку з військовим станом скасувало комісію, що раніше нараховувалася клієнтам за зняття готівки з кредитних карт. А максимальна сума готівки, яку можна зняти у банкоматі, з 24 лютого становить 100 тис. грн на добу. При цьому оплата картою та операції у додатку Приват24 працюють без перебоїв. Тож клієнти можуть не хвилюватися за свої кошти.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿