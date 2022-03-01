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Monobank порадовал украинцев заявлением: платить по кредиту пока не нужно

Ведущий необанк страны ввел временную кредитную амнистию.

01.03.2022
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Клиенты monobank, имеющие долги по кредитным картам, могут не спешить с их возвратом. Финансовое учреждение поддержало украинцев в тяжелое военное время и продлило срок ссуды еще на месяц. При этом ни комиссии, ни штрафа держателям карт начислять не будут.


О новых кредитных правилах сообщил соучредитель первого украинского банка без отделений Олег Гороховский. Он отметил, что на ближайший месяц клиенты mono могут забыть об обязательных платежах по кредитам и наказаниях за просрочку. Ведь сейчас совсем не тот момент, чтобы потребовать от граждан погашения кредитов.

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Правда, необанку пришлось несколько уменьшить кредитный лимит. Отныне на всех картах monobank он одинаков – 10 тыс. грн.

Также Гороховский заверил украинцев, что банк продолжает работать слаженно и выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все выплаты будут производиться своевременно и в полном объеме.

Как ПриватБанк ослабил кредитные ограничения?

Напомним, что monobank – не единственное финучреждение, которое пошло навстречу гражданам и ослабило правила кредитования. Государственный ПриватБанк также сообщил о так называемых кредитных каникулах для своих клиентов. В частности, в финучреждении отменили гарантийный минимальный платеж. По желанию его можно внести, но это не обязательно.

До июня 2022 г. Приват не будет требовать возврата денег по кредиткам и начислять проценты. Платежи держатели карт могут вносить только по возможности.

Также руководство ПриватБанка в связи с военным сословием отменило комиссию, ранее начисляемую клиентам за снятие наличных с кредитных карт. А максимальная сумма наличных денег, которую можно снять в банкомате, с 24 февраля составляет 100 тыс. грн в сутки. При этом оплата картой и операции в приложении Приват24 работают без перебоев. Так что клиенты могут не волноваться за свои средства.

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01.03.2022
1 хвилина на прочитання

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