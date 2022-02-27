Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: інструкція з фото

Періодично користувачі мережі виставляють фото та відео військової техніки. У кадр потрапляє, зокрема, військова техніка України. Справа в тому, що українці не можуть зрозуміти чия вона – українська чи окупантів.





Російська техніка. Вона пофарбована у темно-зелений або болотяний колір. Рідше є поєднання трьох кольорів.

Українська техніка. Наші машини пофарбовані в «піксель» або темно-зелений колір максимально близький до оливкового.

Також техніка ворога, яка пересувається нашою територією, має додаткові характерні ознаки:

коса лінія на кузові машини – техніка прямує на Херсон.

мітка Z – наступ у напрямку Харкова, також на цьому напрямі помітили Росгвардію (кадировці). Зараз така сама техніка їде на Київ із боку Сум.

трикутник – прямує у бік Краматорська та Слов’янська.

коло – мобільний резерв.

Що робити, якщо бачите техніку окупанта

Про переміщення ворожої техніки слід повідомляти в ЗСУ. Контактна інформація є на офіційному сайті Генерального штабу.

Можна знімати відео ворожої техніки та публікувати у соцмережі з хештегом #війна_проти_україни.

За бажання можна знищувати техніку самотужки, наприклад, за допомогою коктейлю «Молотова».

І в жодному разі не знімайте пересування української техніки, щоб ворог не отримував цінної інформації. Також наші військові говорять лише українською, хай навіть не ідеальною, щоб відрізняти ворога.

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