Терміново до спортзалу: ТОП-5 знаків зодіаку, які повніють навіть від запаху їжі

Піца або яблуко – їм все одно, що їсти, адже вони стрімко набирають вагу.





Астролог та таролог Галина Янко розповіла про незвичайну закономірність. Людям схожим за типажем характерні однакові проблеми зі здоров’ям. Така сама ситуація із зайвою вагою. З огляду на це експерт розповіла, кому із знаків зодіаку варто замислитися про правильне харчування.

Тельці

Представники знаку часто стикаються із ожирінням. Вони справжні гурмани і ніколи не відмовляються від чогось смачненького. Навіть під час переходу на здорове харчування вони довго не протримаються. Але головна проблема в тому, що Тельців не турбує надмірна вага. Вони нізащо не підуть у спортзал.

Леви

Представники знаку люблять розкіш. Більшість заощаджень цей знак витрачає на їжу. І все б не страшно, якби Леви періодично не впадали в депресію та не заїдали горе солодощами. Позбутися цієї звички допоможе лише сила волі.

Раки

Раки люблять смачну їжу. Але це півбіди. Представники знаку люблять кухарську справу та завжди раді приготувати щось смачне. Звісно, ​​під час готування вони обов’язково спробують. Це призведе до того, що Раки стануть постійними клієнтами дієтологів.

Стрільці

Представники знаку неспроможні жити без їжі. Їм не має значення що їсти, головне, щоб було чим заїдати стрес. Це призводить до того, що їм важко позбутися зайвих кілограмів. При цьому Стрільці не бажають рахувати калорії та займатися спортом.

Риби

Риби теж залежать від їжі. Вони трудоголіки та дуже відповідальні. Але в них погано виробляється «гормон щастя», це змушує їх заїдати стрес. Представникам знаку складно боротися із зайвою вагою, але найпростіший спосіб – прогулянки чи заняття танцями.

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