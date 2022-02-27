ТОП-5 чоловічих імен, власники яких будуть дуже бідними на старості
Власники цих імен ризикують зустріти старість у злиднях. Їм складно долати свої слабкості, і саме це завадить забезпечити себе в старості. Фахівці розповіли, чоловіки з якими іменами залишаться у злиднях.
Всеволод
Носії цього імені у молодості та зрілості будуть досить успішними у фінансовому плані. Але якщо у них буде підтримка від рідних і друзів. З віком їх усе складніше підштовхувати до дій і в результаті вони можуть залишитися ні з чим.
Анатолій
Носії цього імені можуть присвятити своє життя розвагам. У молодості вони розважаються на повну і витрачають усі гроші. Але як тільки найкращі роки пройдуть, вони залишаться без нічого і сильно пошкодують.
Роман
Носіям імені Роман може бути дуже важко спілкуватися з людьми. Вони часто змінюють роботу, оскільки не можуть порозумітися з колективом. Вирішувати життєві проблеми їм теж не під силу. У результаті вони втрачають усі шанси на успіх та безбідну старість.
Гліб
Власники цього імені легко витрачають гроші. Вони звикли тринькати всі кошти і все вказує на те, що вони залишаються ні з чим. У старості вони просто приречені на злидні.
Адам
Власники цього імені приречені все життя платити за свої помилки. Нескладно здогадатися, що багато бід цих чоловіків пов’язані з жінками. Надмірна зацикленість носіїв цього імені заважає їм будувати кар’єру та здобути безбідну старість.