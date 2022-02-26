“Дія” запускає нову послугу на допомогу українській армії

Оновлення «Дія» наразі створено для вакцинованих громадян. «Дія» спільно з фондом «Повернись живим» дозволяє перераховувати гроші з «еПідтримки» на користь української армії.





Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Гроші можна також перераховувати через Portmone. Немає різниці – вся сума чи залишок із 1000 гривень, який залишився на карті. Зробити переказ можна за посиланням.

У цей непростий час дуже важливо підтримувати тих, хто зі зброєю захищає нашу країну від російського ворога.

Також наголошується, що внески українців на потреби армії б’ють усі рекорди. Лише 24 лютого вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим».

Усього за 24 години зібрали більше, ніж за весь рік.

Переказати гроші через «еПідтримка» можна, якщо у вас є картка Приватбанку, Монобанку або Альфа-банку.

Нагадаємо, що отримати тисячу за вакцинацію можуть ті, хто має зелений сертифікат у додатку «Дія».

Нагадаємо, що Національний банк України призупинив усі операції з російськими та білоруськими рублями. Тим часом всі країни готові на відключення Російської Федерації від SWIFT. Але за різними даними, можливо від SWIFT відключать лише частину російських банків та підприємств. Загалом з хорошого – процедура відключення Росії від SWIFT вже розпочалася і вона буде незворотною. Рано чи пізно Росія визнає свою неправоту. Наразі весь світ об’єднався, щоб підтримати Україну в боротьбі з окупантами.

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