Украинцам назвали случаи, за которые супермаркеты выплачивают сумасшедшие компенсации

В Украине судиться с крупными торговыми сетями – задача не из легких. Чтобы доказать вину супермаркета в отравлении клиента или получении им физической травмы, нужно иметь неопровержимые доказательства и хорошего адвоката.





Поэтому большинство граждан не решаются на открытый конфликт вместо того, чтобы защитить свои права и получить от магазина компенсацию за причиненный ущерб.

Однако иногда имеют место случаи, которые вдохновляют граждан отстаивать свои интересы. К примеру, недавно одна из клиенток супермаркета «АТБ» сломала ногу, поскользнувшись на выходе из магазина. Пострадавшая выиграла суд и получила 23 тыс. грн. компенсации, доказав вину сети в своей травме.

Специалист по защите прав потребителей Максим Несмиянов рассказал украинцам, в каких случаях они имеют право на компенсацию от заведений торговля.

Двойные ценники

Если покупая продукты вы заметили, что цена товара в чеке совсем не такая, как в торговом зале, можете смело потребовать вернуть вам разницу в стоимости. Ведь по закону потребитель имеет право заплатить за продукт ту цену, по которой он взял его с полки магазина.

Некачественный товар

Приобретенный продукт оказался испорченным? С таким обманом мириться точно не следует. Принесите покупку обратно в супермаркет вместе с чеком и попросите вернуть потраченную на него сумму.

Травма в магазине

Клиент имеет право требовать компенсацию за травму, полученную в магазине, если эта травма была вызвана ненадлежащими условиями в торговом зале или нарушением техники безопасности. Так что если вы поскользнулись на лестнице, покрытой льдом, или же на пятне моющего средства – лечение должна оплатить администрация торгового заведения.

Правда в этом случае клиенту необходимо будет предоставить убедительные доказательства вины магазина, например фото или видео с камер наблюдения. Можно также попросить о даче показаний нескольких клиентов супермаркета, которые были рядом и видели, как вы упали.

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