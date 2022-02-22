Приватбанк масово списує гроші з карток без відома клієнтів

Українські банки неодноразово потрапляли в скандали, через те, що у клієнтів раптово зникали кошти. В установах завжди одна відповідь, мовляв вони не винні, їхня безпека на найвищому рівні, а гроші зникають у тих, хто погано слідкує за приватністю своїх особистих даних.





Та в людей на це інша думка, і вони хочуть пояснень, куди діваються їхні 100, 1000 і навіть десятки тисяч гривень. Як мінімум три історії зі зникненням грошей трапилися на днях. І всі постраждалі є клієнтами саме Привату.

Одночасно троє клієнтів поскаржилися на банк

Про ці випадки стало відомо, адже люди почали писати на загальнодоступний форум Мінфіну, де ці дописи можуть читати і коментувати всі охочі. Крім цього, неодноразово схожі публікації з’являються й у соціальних мережах, на кшталт Фейсбуку. Туди люди пишуть за порадою до тих, хто можливо теж потрапляв у подібну ситуацію. Адже зазвичай ні банк, ні поліція нічого зробити не можуть. Так от, серед найактуальнішого:

Жінка, яка проживає в Києві написала, що з її картки було знято 117 гривень через банкомат в Дніпрі. Як так трапилося, невідомо. Жінка звісно ж заблокувала картку, але банк нічим допомогти не може, як і не коментує цю ситуацію. Другий випадок більш глобальний, адже сума, яку втратила клієнтка в рази суттєвіша. Жінці всю ніч знімали по 24,99 грн. Загальна сума, яку було списано досягла до 1350 грн. Користувачка Привату написала скаргу в банк, яку пообіцяли розглянути протягом 20 днів, але обіцяний термін зійшов і нічого звісно ж не прояснилося. Третій випадок і зовсім жахливий, адже в клієнтки списали 25 000 кредитних коштів, які вона тепер ще й повинна повернути інакше буде нараховуватися відсоток. В поліції, нічим допомогти не можуть. А банк почав проводити власне розслідування. Кредит на жаль не заморозили.

В останньому випадку жінка швидше за все стала жертвою шахраїв. Надіємось кошти їй таки повернуть.

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