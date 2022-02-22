Вчені розповіли, у власників якої групи крові найсильніший імунітет

Причина того, чому в одних людей міцний імунітет, а інші хворіють по кілька разів на сезон, криється в групі крові. Якщо точніше, в здатності організму продукувати інтерферон при вторгненні вірусної інфекції в організм.





Вченим вдалося встановити групу крові, власники якої здатні інтенсивніше продукувати інтерферон при вірусній інфекції, а отже, у них сильніший імунітет.

На підставі цих даних, найсильніше продукується інтерферон у власників четвертої групи крові. Білок на високому рівні продукувався відразу у 92% піддослідних, які мають четверту групу крові.

На другому місці володарі третьої групи крові. Інтерферон інтенсивно продукувався у 91% піддослідних. На третьому місці власники першої групи крові із показником 80%.

А ось у власників другої групи крові знижений рівень інтерферону. Лише в 60% піддослідних із другою групою крові інтерферон виробляється досить активно. Саме власники другої групи крові схильні до гострих респіраторних інфекцій, у тому числі коронавірусів.

Інтерферони – це специфічні білки, які виділяють клітини організму у відповідь на вторгнення вірусу, бактерій чи низькомолекулярної хімічної сполуки. Власне, цей білок – це імунітет. Завдяки цій речовині організм людини бореться з патогенними мікроорганізмами. Якщо виробляється недостатньо інтерферону, людина тяжче переносить хворобу. У випадку з коронавірусом у людей з другою групою крові ризик важкого перебігу набагато вищий, ніж у власників першої, третьої та четвертої груп.

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