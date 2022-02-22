Чоловіків на сході України масово призивають до військкоматів: що відбувається

Усі чоловіки на території окупованого Донецька отримують СМС-повідомлення із закликами прибути до військкоматів.





На окупованій проросійськими бойовиками території Донецька чоловіки масово одержують повідомлення про мобілізацію. У СМС їх закликають з’явитися у військкомат, щоб вступити до лав «захисників ДНР» у зв’язку з атакою українських військових, що нібито наближаються до Донбасу.

Про це розповідають самі місцеві жителі. Вони публікують скріншоти повідомлень у телеграм-каналах.

Від військового комісаріату ДНР надходять повідомлення із закликом захищати територію від українських військових. У тексті повідомлення йдеться таке: «на тлі можливої ​​агресії з боку України обов’язок кожного чоловіка стати на захист свого дому та вітчизни… Обов’язок кожного чоловіка прибути до збірних пунктів та приєднатися до захисників республіки».

Також експерти б’ють на сполох у зв’язку із призовом неповнолітніх мешканців окупованого Донбасу. Подібні СМС-повідомлення та повістки надходять 17-річним хлопцям. Також на збірні пункти закликають 16-17-річних учнів військових навчальних закладів. Такі дії суперечать усім міжнародним конвенціям.

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