Для трьох знаків Зодіаку скоро почнеться чорна смуга

Гороскопи для того й придумали, щоб попереджати людей про всілякі неприємності. Інколи гороскопи прогнозують лише приємні події та періоди в житті, а інколи навпаки.





І от, на жаль, з’явився не дуже приємний прогноз для трьох знаків Зодіаку. Одразу кілька астрологів одностайні — щастити цій трійці не буде. Принаймні у березні. Але не спішіть розчаровуватись, сумувати, чи тим паче відкладати на потім абсолютно всі справи, мовляв, щоб не погіршувати становище. Навпаки, дійте і можливо нічого поганого не трапиться.

Леви

Березень буде не простим. У вас часто виникатимуть конфлікти з коханою людиною і близькими родичами. Ймовірно в людей, які вас оточують будуть фінансові проблеми і вони нагнітатимуть ними вас. Намагайтесь не поводитися агресивно, а навпаки будьте поблажливими. В кінці березня ви й самі ризикуєте потрапити у складну матеріальну ситуацію, і швидше за все теж проситимете допомоги.

Діви

У вас теж можуть з’явитися проблеми з близькими. Крім цього чимало негараздів може трапитися й зі здоров’ям. Все через те, що ви себе останнім часом зовсім не шкодуєте. Багато працюєте, мало відпочиваєте, що не день, то стрес. Хапаєтеся за всілякі підробітки, жертвуючи часом сім’єю. Не треба так. Саме зараз варто трішки переглянути власні пріоритети.

Скорпіон

Скорпіони ті ще інтриганти та маніпулятори, і в березні на жаль, вони відчують на власній шкурі, як це бути жертвою маніпулятора. Вас чекає не найкращий період в кар’єрному житті. Те, на що ви сподівалися не принесе бажаного результату. Але не сильно беріть все до душі, адже будучи щодня знервованими, ви ризикуєте втратити спокій та гармонію ще й у особистому житті.

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