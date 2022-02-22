Чи можна повернути свої гроші, вкрадені з картки шахраями

Розповідаємо, чи можна повернути гроші, якщо шахраї вкрали їх із банківської карти.





Клієнтка популярного українського банку скаржиться на шахраїв, які вкрали її гроші прямо з картки. Приватбанк відмовляється розібратися із ситуацією. Таку інформацію вона написала на тематичному фінансовому сайті Мінфін.

Жінкам розповідає, що одного вечора вона побачила СМС повідомлення про зняття з картки 355 євро. Вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію банку, але заблокувати картку змогла лише за 10 хвилин.

Через те, що картку заблоковано, жінка не відразу могла дізнатися, скільки залишилося на карті та деталі операцій щодо зняття грошей. Наступного дня вона пішла у відділення банку, де дізналася, що з її карти встигли вкрасти 27 тисяч гривень.

Співробітниця банку лише повідомила, що їй пощастило, оскільки кредитний ліміт відключено, а то ще б кредит оформили.

Потерпіла залишила заявку на повернення грошей у банку та звернулася до поліції. З жінки банк також попросив 100 гривень за роздруківку операцій.

Пізніше їй зателефонували представники банку та просили розповісти про те, що сталося, а також повідомили можливі терміни повернення грошей.

Жінка була впевнена, що все гаразд, але вже о 19-й годині вона дізналася, що банк відмовив у претензії. Вона звернулася на сайт, але їй сказали, що нічим не можуть допомогти.

Що кажуть у Приватбанку

У Приватбанку розповіли, що усі претензії жінки надумані. У банку вважають, що клієнтка сама повідомила конфіденційні дані третім особам та підтвердила вхід до облікового запису.

Згідно з правилами міжнародного платіжного забезпечення системи, платежі, підтверджені одноразовим кодом, не можуть оскаржуватися як шахрайські.

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