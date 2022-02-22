Для трех знаков Зодиака скоро начнется черная полоса

Гороскопы для того и придумали, чтобы предупреждать людей о всяческих неприятностях. Иногда гороскопы прогнозируют только приятные события и периоды жизни, а иногда наоборот. И вот, к сожалению, появился не очень приятный прогноз для трех знаков Зодиака.





Сразу несколько астрологов единодушны – везти этой троице не будет. По крайней мере, в марте. Но не спешите разочаровываться, унывать, или тем более откладывать на потом абсолютно все дела, мол, чтобы не ухудшать положение. Напротив, действуйте и возможно ничего плохого не случится.

Львы

Март будет не простым. У вас будут часто возникать конфликты с любимым человеком и близкими родственниками. Вероятно, у людей, которые вас окружают, будут финансовые проблемы и они будут нагнетать ими вас. Старайтесь не вести себя агрессивно, а наоборот будьте снисходительны. В конце марта вы и сами рискуете попасть в сложную материальную ситуацию, и скорее всего тоже будете просить помощи.

Дева

У вас тоже могут возникнуть проблемы с близкими. Кроме этого немало проблем может случиться и со здоровьем. Все потому, что вы себя в последнее время совсем не жалеете. Много работаете, мало отдыхаете, что не день, то стресс. Хватаетесь за всевозможные подработки, жертвуя временами со семьей. Не нужно так. Именно сейчас стоит немного просмотреть собственные приоритеты.

Скорпион

Скорпионы те еще интриганты и манипуляторы, и в марте, к сожалению, они почувствуют на собственной шкуре, как это быть жертвой манипулятора. Вас ждет не самый лучший период в карьерной жизни. То, на что вы надеялись, не принесет желаемого результата. Но не сильно берите все к душе, ведь ежедневно нервничая, вы рискуете потерять спокойствие и гармонию еще и в личной жизни.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿