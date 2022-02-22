Страшні у гніві: п’ять найзапальніших знаків зодіаку серед жінок та чоловіків

Складний характер це м’яко сказано. У пориві гніву такі люди здатні на будь-що.





Астрологи назвали найзапальніших представників знаку зодіаку. Інші в порівнянні з ними добрі та терплячі.

Жінки

Овен

Жінок-Овнів краще не провокувати, адже вони цілком непередбачувані. Сердита дама перетвориться на жорстокого монстра. Жорстокість проявляється у разі конфлікту. Вони виявлять агресію до всіх, хто стане в них на шляху.

Скорпіон

Представниці цього знаку надто емоційні. Вони обрушать все невдоволення на того, хто торкнеться їхнього самолюбства. У спілкуванні з жінкою-скорпіоном краще бути обережним.

Лев

Представниці цього знаку будуть небезпечними, якщо відчувають дух суперництва. Левиця піде по головах, щоб досягти своєї мети. Вони усунуть усі перешкоди, навіть якщо для цього доведеться зіпсувати чиєсь життя. Пам’ятайте, що помиритись із Левами після сварки майже неможливо.

Козоріг

Представниці знаку можуть стати стервами, якщо йдеться про їхню кар’єру. Козороги підуть головами, щоб досягти своїх цілей. Жінка-Козоріг може стати справжнім домашнім тираном, котрий не хоче нікого чути.

Риби

Зовні спокійні Риби таять у собі приховану загрозу. Несправедливість зводить Риб з розуму, і вони перетворюються на справжніх акул, які готові знищити будь-кого, хто має іншу позицію. Краще не турбувати Риб, щоб уникнути проблем.

Чоловіки

Овен

Чоловіки-Овни зовсім не злі. Але масштаби їхніх амбіцій часто призводять до спалахів гніву, під час яких краще триматися якнайдалі. Зазначимо, що така агресія дозволяє Овнам досягати своїх цілей.

Близнюки

Чоловіки-Близнюки досить невинні, але це поки їх не злять. Представники знаку впевнені в собі, а тому можуть грубо повестися щодо близьких чи колег. Така поведінка Близнюків створила їм репутацію хамів.

Лев

Представники знаку поводяться не найкращим чином, коли їм доводиться конкурувати. Але у огидному характері Левів є і плюс, щоб покрасуватися вони дуже щедрі та дбайливі до близьких.

Скорпіон

Представники знаку неймовірно ревниві. Їм складно підтримувати стосунки. Постійний гнів відштовхує оточуючих. Спілкуючись зі Скорпіонами, потрібно бути дуже обережним, щоб не зачепити їхнє самолюбство.

Стрілець

Представники знаку неймовірно цілеспрямовані. Агресія приносить їм користь, адже саме агресивність змушує їх рухатися вперед і рости. Але краще не потрапляти під гарячу руку Стрільця, коли він злиться.

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