Стало известно, как украинцы могут не платить за доставку газа

Все чаще украинцы жалуются на то, что им регулярно присылают квитанции от облгаза, хотя «голубым топливом» они уже давно не пользуются. Начисление платы оператором ГРС производится автоматически, но на самом деле его можно прекратить в любой момент.





Для этого нужно всего лишь расторгнуть договор с поставщиком ресурса, и вы никогда больше не увидите надоедливых счетов за доставку газа.

Случаи, когда оператор ГРС требует оплаты за свои услуги от уже давно отключивших газоснабжение граждан сейчас не редкость. К примеру, недавно жертвой такой несправедливости стал житель столицы, унаследовавший квартиру. Жилье уже более 10 лет было отрезано от газоснабжения. Тем не менее, в облгазе его новому владельцу насчитали немалый долг за доставку и распределение ресурса.

Как пояснила глава центра правовой поддержки потребителей комуслуг Юлия Чеберяк, владелец жилья вынужден оплачивать доставку газа, пока не расторгнет договор с оператором ГРС. Некоторые граждане об этом просто не знают. Остальные же выбирают платить минимальную сумму в соответствии с группой потребления. Ведь таким образом им не придеться в случае необходимости оплачивать повторное подключение к системе газоснабжения.

Но если вы отапливаете дом с помощью электричества, пользуетесь индукционной плитой и вообще не нуждаетесь в газе, стоит все же расторгнуть договор с поставщиком. Сделать это очень просто:

получить акт об официальном отключении газоснабжения;

обратиться к оператору ГРМ с просьбой о расторжении договора, приобщив к своему заявлению копию упомянутого акта.

После окончательного взаиморасчета и расторжения договора газовики больше не имеют права начислять вам оплату за свои услуги. Если же после официального «разрыва отношений» с облгазом вам продолжат отправлять платежки, нужно сразу же обращаться с жалобой в НКРЭКУ.

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