Сир з пліснявою та переклеєні стікери: українцям в супермаркетах підсовують небезпечні продукти

У «Мегамаркеті» у Києві експерти виявили кілограми прострочених сирів, тортів та ягід із пліснявою. На частині товарів переклеєні стікери із термінами реалізації.





Такий результат засвідчила перевірка торгових залів великих мереж супермаркетів, яку провів виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов. Відеоролик викладено на його YouTube.

У «Мегамаркеті» в столиці експерт виявив сир з пліснявою на зрізі. Імовірна причина – погана обробка ножів, яким нарізали продукт.

Цвіль виявилася на іншому шматку сиру, але вже у фабричній упаковці. Продукт міг зіпсуватися через розгерметизацію упаковки. Зацвілий сир знайдено і в «Еко-маркеті». Від такого продукту може бути будь-що: від алергії до серйозного харчового отруєння. А коштує цей сир аж 870 гривень.

Також цвіль знайшлася на ягодах. Упаковку гнилої ожини продавали за 237 гривень.

У тих самих магазинах продавали протерміновані торти. Кінцева дата реалізації «відстала» на день від реальної.

Ковбаса, яка вважається продуктом, що швидко псується, зберігалася не в холодильнику, а в ящику під прилавком.

Качине м’ясо теж зберігалося не в холодильнику і вже було простроченим. Качині крила у фабричній упаковці стали синюшними через попадання повітря в герметичну упаковку.

У кулінарному відділі «Еко-Маркету» були страви, виготовлені 3 дні тому. Продавець сказала, що кухаря немає вже 2 дні, а отже, і свіжих страв також. При цьому адміністратор запевняє, що прострочені товари просто не встигли забрати з вітрини.

В обох супермаркетах переклеюють цінники. Наприклад, під новим стікером можна виявити старий із простроченою датою.

Усі зіпсовані товари знято з обігу.

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