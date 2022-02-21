Популярний банк України не віддає гроші пенсіонерці: у чому причина

Розповідаємо, як співробітники Ощадбанку відмовилися видати депозит пенсіонерці. Клієнтка банку поскаржилася, що співробітники банку залякали її та без попередження продовжили депозит, який вона збиралася забрати.





Про це сама жінка написала відгук на тематичному форумі “Мінфін”.

Пенсіонерка розповіла, що у неї спливав валютний депозит, і вона планувала перевести всі гроші дітям в іншу країну.

Жінка заздалегідь звернулася до банку, але працівники сказали прийти за кілька днів, оскільки їм потрібно було замовити валюту.

Клієнтка не зовсім зрозуміла, навіщо такі складнощі, оскільки вона планувала переказати гроші з свого рахунку на рахунок дітей.

Співробітники запевняли її, що все буде гаразд. Але коли жінка прийшла наступного разу, щоб зробити переказ, виявилося, що депозит продовжили ще на рік і нічого не можна зробити.

Тепер жінка вимагає віддати їй її ж гроші і покарати співробітників, які припустилися такої помилки.

Жінка скаржиться, що мало того, що вона змушена їздити в банк і наражати себе на небезпеку через ковід, так ще й її обдурили.

Представники Ощадбанку запевняють жінку, що вони перевіряють ситуацію і найближчим часом зв’яжуться із нею.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Ощадбанк запустив новий мобільний додаток «Мобільний Ощад», який має замінити стару версію до кінця 2022 року.

Головна перевага програми – віртуальний помічник на ім’я Ощадик, який допомагатиме користувачам зорієнтуватися у додатку. Зазначається, що всі старі функції будуть збережені та спрощені, а також з’являться нові.

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