Одиночка или семьянин: как по дате рождения узнать, что ждет в любви

Специалист по нумерологии Валерия Невлер рассказала, как цифры влияют на семейное счастье. Она считает, что дата рождения существенно влияет на личную жизнь. Каждый день соответствует нумерологической матрице или по-другому – «Квадрату Пифагора». Рассчитать эту цифру можно на специальных сайтах.





Длительное ожидание

Если в вашем секторе «Семья» цифра от 0 до 3, это говорит о сниженной ассоциативности. Вам больше нравится ждать активных действий со стороны, чем действовать самому. Но по словам экспертов, при таком раскладе можно не дождаться своего рыцаря. Для его появления нужны определенные условия.

Частая смена партнеров

Если в секторе «Семья» цифра 2, это значит, что часто может проявляться разрыв отношений. То есть, если заходит речь о выяснении отношений, первая мысль, которая приходит в голову – «Все, мне пора».

Такие люди отчасти обречены на одиночество. Они не признают свою вину, и если такие люди не приложат усилий, счастливого брака им ждать не стоит.

Долгосрочное отношение

Цифра 4 и 5 в секторе «Семья» – это стандарт. Такие люди умеют слушать партнера и решать любые ситуации. Они всегда поймут и помогут. Но в то же время такой партнер часто расслабляет своего партнера и берет ответственность за отношения на себя, чтобы может оказаться слишком тяжелой ношей.

Обречены на одиночество

Если коэффициент «Семья» 5 и выше, это говорит о том, что такой человек будет искать идеалу. У этого человека завышенные требования к семейным ценностям. Если человек найдет пару с такими же взглядами на семейную жизнь – это будет счастливый тандем. Иначе человек с цифрой выше будет одиноким, так ему будет гораздо лучше, чем в паре с кем попало.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿