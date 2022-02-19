Мобильным операторам упростили строительство базовых станций: как это отразится на абонентах

Верховная рада приняла закон, который предусматривает упрощение размещения технических средств электронных коммуникаций. Закон существенно упростит процедуру получения доступа мобильных операторов на пользование земельными участками. Значит ли это, что стоимость мобильного интернета уменьшится или хотя бы останется на прежнем уровне?





Проект закона №5811 поддержало сразу 308 народных депутатов.

Как обозначается в пояснительной записке, этот закон направлен на то, чтобы обеспечить 95% процентов населений Украины доступом к высокоскоростному мобильному интернету. А это положительно повлияет на сферу туризма и рекреации.

Этот закон предусматривает установление до 1 января 2026 года упрощенной процедуры предоставления земельных участков операторам сотовой связи для размещения базовых станций мобильной связи. Речь идет исключительно о земельных участках, площадь которых не превышает 0,05 гектара. На них будут размещаться только станции сотовой связи.

Упрощенная процедура не будет распространяться на участки особо ценных земель. Речь идет о землях историко-культурного назначения, земель рекреационного назначения, оздоровительного назначения, зеленых зон в пределах населенных пунктов, а также земель лесохозяйственного назначения.

В любом случае это откроет новые возможности для операторов сотовой связи, ведь проблема доступа к размещению новых станций сотовой связи была особенно острой в последнее время. Новый закон позволяет предположить, что в ближайшее время стоимость мобильной связи не увеличится. Хотя в условия высокого уровня инфляции и подорожания энергоносителей все таким стоит ожидать подорожания мобильной связи.

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