Скільки годин потрібно спати різним знакам зодіаку, щоб бути здоровими: думка астрологів

Вчені та лікарі рекомендують спати від 7 до 9 години. Але астрологи в один голос стверджують, що у всіх різна потреба у сні. Виявляється, що сузір’я, під якими народилася людина, можуть визначати режим дня, звички і навіть кількість годин сну.





Овни

Представники знаку – вроджені лідери. Вони хочуть все контролювати, через що їм буває важко заснути. Вони довго обмірковують плани перед сном, тому їм складно відпочивати понад 4-5 годин.

Тельці

Представникам знаку не важливо, скільки вони сплять. Але їм обов’язково потрібне окреме приміщення, де їх ніщо не відволікатиме від сну. Тільцям варто відмовитися від алкоголю та гаджетів за кілька годин до сну, щоб як слід відпочити.

Близнюки

Представники знаку дуже непостійні. Вони чудово почуваються, якщо посплять дві години або дванадцять. Представникам знаку краще вийти на пробіжку перед сном та відмовитись від гаджетів.

Раки

Представникам знаку краще спати щонайменше вісім годин, інакше весь день буде зіпсований. Якщо Рак не може заснути, краще звернутися в позу ембріона, а також одягнути зручний одяг та взяти теплу ковдру.

Леви

Представникам цього знаку вистачить шість-сім годин сну. Однак їм потрібне велике ліжко, щоб часто міняти позу. Леву треба когось обіймати, якщо поряд немає такої людини, можна використовувати подушку чи улюбленого собаку.

Діви

Щоб відновити сили, цьому знаку достатньо кількох годин сну. Головне – не аналізувати події дня перед сном. Представникам знаку краще вести щоденник, щоби виплеснути почуття перед сном.

Терези

Представники знаку люблять спати і повноцінний відпочинок їм дуже потрібний. Десять, дванадцять і навіть чотирнадцять – це межа. Терезам потрібна зручна піжама, широка постіль та гарячий чай. У цьому їхнє щастя.

Скорпіони

Представники знаку сплять стандартні вісім годин. Але вони часто прокидаються, через що втрачають енергію. Крім того, їм складно заснути після опівночі, а тому вони дуже продуктивні при нічній роботі.

Стрільці

Представники знаку вважають сон марною тратою часу. Стрільцям вистачить кількох годин сну. При цьому їм сняться яскраві сни, які вони сприймають як реальні події.

Козероги

Цьому знаку цілком вистачить шість годин сну. А також у них є особливість прокинутися в конкретний час без допомоги будильника. Безсоння майже незнайоме цьому знаку, що не заважає важливим справам.

Водолії

П’ять годин сну – це максимум. Водолії багато думають перед сном, через що не можуть розслабитися. Щоб нормально виспатися, їм потрібно відмовитися від гаджетів та випити заспокійливого чаю.

Риби

Представники символу люблять сон. Вони проводять у ліжку не менше дев’яти години, а якщо є можливість, то й десять-дванадцять. Найкращий вихідний день для Риб – це день, проведений у ліжку. Сон допомагає їм розслабитися та заспокоїтися.

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