Комаровський розповів, як лікувати Омікрон і коли треба викликати швидку

Зараз в Україні чергова хвиля коронавірусної хвороби. Українці хворіють дуже масово. Щодня статистика б’є нові антирекорди. Експерти заявляють, що захворюваність піде на спад вже на початку березня.





Зараз лютує штам Омікрон. Він витіснив попередню Дельту, яка між іншим переносилася набагато важче, та давала більше ускладнень. Омікрон взагалі трохи розслабив світ і українців зокрема. Все через те, що у більшості від нагадує звичайну ГРВІ: нежить, горло, трішки температури та слабкості. Через 5-6 днів більшість хворих почуваються здоровими.

Та Комаровський заявив, що Омікрон не менш підступний ніж всі інші штами і з ним варто бути на сторожі. Ось, що можна робити, а що категорично забороняється.

Не назначайте собі самостійно жодних препаратів



В Україні вже з’явився препарат від коронавірусу Молнупіравір, який назначають з першого дня хвороби тим, хто в зоні ризику. Але українці в паніці пробують роздобути цей препарат самостійно, щоб перестрахуватися.

Комаровський каже, що цього категорично не можна робити. Жодних ліків самостійно пити не можна, лише за рекомендаціями сімейного лікаря. При легкому і середньому перебігу хвороби, Комаровський рекомендує побільше пити рідини (дорослим мінімум 3 літри на день). Багато рухатися, адже тривале лежання при Омікроні негативно впливає на кровообіг і серце. І часто провітрювати приміщення, щоб була достатня вологість.

Антибіотиків не потрібно

Якщо є температура, збивати її парацетамолом або ібупрофеном. Дітям варто давати напої для регідрації, які містять солі та глюкозу. Їх можна купити в аптеці. В жодному разі не лікуйте Омікрон антибіотиком. Швидку варто викликати лише за умови, що з кожним днем вам стає гірше, спостерігається задишка та надто бліда шкіри. Ви не можете їсти чи пити, а ще збити температуру.

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