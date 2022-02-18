ТОП-5 знаків зодіаку, які не вміють розпоряджатися грошима

Астролог Ганна Зоріна розповіла, які знаки зодіаку не вміють розпоряджатися фінансами.





Овни

Представники знаку ставляться до грошей дуже безтурботно. Все, що Овен заробляє, він витрачає. Люди, народжені під цим знаком, не замислюються про економію та накопичення. А якщо запас грошей закінчується, представники знаку терміново шукають підробіток. Цьому знаку категорично не можна брати участь в азартних іграх, адже вони не вміють зупинятися.

Раки

Серед представників цього знаку майже немає бізнесменів. При цьому Раки не страждають від нестачі грошей. Представники знаку більше переймаються сім’єю. Якщо фінансова ситуація буде нестабільною, Раки почнуть витрачати гроші зважено. Раки зовсім не скнари, вони завжди готові допомогти фінансово рідним і близьким.

Терези

Представники знаку є дуже безвідповідальними. Вони легко витрачають гроші. Якщо Терези вирішили щось купити, то їх не зупинить ніщо. Представники знаку люблять поводитися щедро, щоб сподобатися оточуючим. А щоб заробити на щось, Терезам доведеться сильно попрацювати, чого представники знаку дуже не люблять.

Водолії

Водолії вважають гроші просто папером, який можна обміняти на будь-що. Вони не жадібні і не роблять багатство основною метою життя. Представники знаку справжні трудоголіки, і вони не страждають на брак фінансів. А ось розподіляти бюджет їм дуже складно.

Леви

Представники знаку Лева люблять розкіш і ніколи ні в чому собі не відмовляють. Високий дохід – їхня головна мета. Але вони часто живуть не по бюджету. Їхня схильність до азартних ігор часто призводить до проблем. Леви можуть досягти успіху в бізнесі, адже вони ніколи не дозволять собі обдурити компаньйона заради зиску.

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