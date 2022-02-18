Стало известно, какой алкоголь предотвращает тромбоз

Алкоголь – это яд. Алкоголь провоцирует зависимость и опасен для здоровья. Все действительно так и увлекаться спиртными напитками не нужно. Однако алкоголь может иметь и полезное профилактическое действие против серьезной проблемы.





Речь о тромбозе. Врачи рекомендуют проверять сосуды каждые полгода, ведь сейчас в результате тромбоза умирает очень много людей. Среди жертв чаще оказывается и молодежь, причем ведущая активную, здоровую жизнь и занимающаяся спортом.

Медики единодушны, если кровь требует регулярного разрежения, то немного алкоголя иногда не помешает. Он прекрасно разжижает кровь и делает ее более качественной. Но о каких напитках идет речь, а главное в каких количествах.

Помогут только коньяк и вино

Если и выбирать “лечебный” алкоголь, то исключительно вино или коньяк. Эти напитки лучше всего проводят профилактику тромбоза, но нужно выбирать очень качественный продукт от надежного производителя. Самое дешевое вино в картонной коробке принесет организму только вред. Вино должно быть красным, а если вам такое не по вкусу, то выбирайте хороший коньяк.

Порция тоже имеет значение, ведь часто прикладываться к рюмке аргументируя это профилактикой нельзя. Если речь идет о вине, то одновременно не стоит пить более 175 мл. Если вы избрали коньяк, то только 100 мл. Не злоупотребляйте спиртным каждый день, такие порции можно пить максимум 2 раза в неделю.

Коньяк снижает давление, а вино его поднимает

Ну и имейте в виду, что алкоголь, кроме разрежения крови, может давать и другие эффекты. От коньяка следует отказаться тем, у кого низкое давление, ведь оно может снизиться еще больше. А вино напротив, провоцирует легкую гипертонию. Хорошо проанализируйте, не повредят ли вам такие “лекарства” и даже если не повредят, все равно сильно не увлекайтесь.

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