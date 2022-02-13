В Минцифры рассказали, как получить бесплатный смартфон от государства: пошаговая инструкция

Старт государственной программы запланирован на апрель 2022 года.





На форуме Diia Suumit украинцев, старше 60 лет, обрадовали выдачей бесплатного смартфона от государства со льготным тарифом на мобильный интернет. Старт программы запланирован на апрель 2022 года.

Кто может получить смартфон бесплатно

Бесплатно смартфон получат вакцинированные украинцы, старше 60 лет. По статистике это около 8,5 миллиона украинцев. Из 42% вакцинировано. То есть около 3,5 миллиона пенсионеров получат смартфоны, но цифра постоянно растет.

На каких условиях раздадут смартфоны

Сейчас активно ищут производителя и поставщика гаджетов. Главные требования – современность и достаточная функциональность, чтобы можно было пользоваться Дия, банковскими сервисами и так далее.

Также сейчас ведутся переговоры с мобильными операторами. Государство предложит компенсацию за льготные условия для пенсионеров. Смартфон будет привязан к личным данным пенсионера. То есть передать его в использование другому лицу или использовать с другим номером будет невозможно.

Откуда финансируется программа

Финансирование будет за счет госбюджета. Дополнительно будут привлекаться партнеры со стороны бизнеса, которые захотят поддержать проект.

Ключевые даты

Прием заявок с апреля 2022 года.

Старт выдачи смартфонов с июля-августа 2022 года.

Сроки проекта – до конца 2023 года с возможным продлением.

Какие документы понадобятся

Паспорт, ИНН, ковид-сертификат.

Как подать заявку

Заявку можно подать онлайн или лично посетить центр предоставления административных услуг. Пройдет автоматическая проверка по возрасту и наличию полного курса вакцинации. Затем будет предоставлена возможность выбрать место и дату получения смартфона. В указанное время пенсионер сможет получить смартфон, который полностью настроен для работы. А также получит возможность пройти первичное обучение. Для людей с инвалидностью и маломобильных предусматривается возможность получить гаджет через Укрпочту.

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