Новини

Украинцев заставили заполнить декларации: осталась неделя

13.02.2022
1 хвилина на прочитання

Украины, которые получают доход и имеют в собственности имущество, обязаны подать декларацию. Это касается некоторых ФОПов, конечный срок подачи отчета наступит 21 февраля. Те, кто нарушит правило, получат штраф.


Граничные сроки уплаты налогов предусмотренных Налоговым кодексом. В 2022 году они будут следующими:

Новини по темі
  • до 21 февраля – ФОПы, кроме тех, кто работает по упрощенной системе;
  • на протяжении 10 дней с момента подачи декларации для физлиц, которые закрыли ФОП (кроме тех, что работают на упрощенке);
  • до 1 августа лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Что будет, если не оплатить налоги

За нарушение правил оплаты налогов предусмотрена ответственность. За неуплату налога в установленные сроки, нарушителя ожидает:

  • штраф 5% от уплаченной суммы налога при задержке до 30 дней;
  • 10% от суммы налогового долга при задержке более 30 дней.

Но и здесь есть исключения. К примеру:

  • если средства с электронного счета зачислены на следующий банковский день, то штрафы не применяются;
  • если нарушены сроки оплаты акцизного налога, то начислят штраф в размере 10% от суммы долга.

А вот умышленная неуплата налога наказывается штрафов в размере 25% от суммы неуплаченного налога. Повторное нарушение на протяжении 1095 календарных дней или за просрочку оплаты на протяжении 90 календарных дней штраф составит 50% от суммы долга.

При этом можно избежать штрафа. Но только при условии, что орган контроля не вручил или вручил с опозданием налогоплательщику уведомление.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
Tags
13.02.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Ставки за кредитами зросли: скільки тепер коштуватиме позика для українців

13.02.2022

Астролог назвала найвдаліші дні та числа для різних знаків зодіаку

13.02.2022

В Минцифры рассказали, как получить бесплатный смартфон от государства: пошаговая инструкция

13.02.2022

Пике продолжается: каким будет курс долара в понедельник, 14 февраля

13.02.2022
Back to top button