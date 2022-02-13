Украинцев заставили заполнить декларации: осталась неделя

Украины, которые получают доход и имеют в собственности имущество, обязаны подать декларацию. Это касается некоторых ФОПов, конечный срок подачи отчета наступит 21 февраля. Те, кто нарушит правило, получат штраф.





Граничные сроки уплаты налогов предусмотренных Налоговым кодексом. В 2022 году они будут следующими:

до 21 февраля – ФОПы, кроме тех, кто работает по упрощенной системе;

на протяжении 10 дней с момента подачи декларации для физлиц, которые закрыли ФОП (кроме тех, что работают на упрощенке);

до 1 августа лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Что будет, если не оплатить налоги

За нарушение правил оплаты налогов предусмотрена ответственность. За неуплату налога в установленные сроки, нарушителя ожидает:

штраф 5% от уплаченной суммы налога при задержке до 30 дней;

10% от суммы налогового долга при задержке более 30 дней.

Но и здесь есть исключения. К примеру:

если средства с электронного счета зачислены на следующий банковский день, то штрафы не применяются;

если нарушены сроки оплаты акцизного налога, то начислят штраф в размере 10% от суммы долга.

А вот умышленная неуплата налога наказывается штрафов в размере 25% от суммы неуплаченного налога. Повторное нарушение на протяжении 1095 календарных дней или за просрочку оплаты на протяжении 90 календарных дней штраф составит 50% от суммы долга.

При этом можно избежать штрафа. Но только при условии, что орган контроля не вручил или вручил с опозданием налогоплательщику уведомление.

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