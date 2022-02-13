Украинцев заставили заполнить декларации: осталась неделя
Украины, которые получают доход и имеют в собственности имущество, обязаны подать декларацию. Это касается некоторых ФОПов, конечный срок подачи отчета наступит 21 февраля. Те, кто нарушит правило, получат штраф.
Граничные сроки уплаты налогов предусмотренных Налоговым кодексом. В 2022 году они будут следующими:
- до 21 февраля – ФОПы, кроме тех, кто работает по упрощенной системе;
- на протяжении 10 дней с момента подачи декларации для физлиц, которые закрыли ФОП (кроме тех, что работают на упрощенке);
- до 1 августа лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Что будет, если не оплатить налоги
За нарушение правил оплаты налогов предусмотрена ответственность. За неуплату налога в установленные сроки, нарушителя ожидает:
- штраф 5% от уплаченной суммы налога при задержке до 30 дней;
- 10% от суммы налогового долга при задержке более 30 дней.
Но и здесь есть исключения. К примеру:
- если средства с электронного счета зачислены на следующий банковский день, то штрафы не применяются;
- если нарушены сроки оплаты акцизного налога, то начислят штраф в размере 10% от суммы долга.
А вот умышленная неуплата налога наказывается штрафов в размере 25% от суммы неуплаченного налога. Повторное нарушение на протяжении 1095 календарных дней или за просрочку оплаты на протяжении 90 календарных дней штраф составит 50% от суммы долга.
При этом можно избежать штрафа. Но только при условии, что орган контроля не вручил или вручил с опозданием налогоплательщику уведомление.