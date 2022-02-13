Пике продолжается: каким будет курс долара в понедельник, 14 февраля

Напряженная политическая ситуация негативно влияет на гривну. Доллар опять дорожает и уже превысил отметку в 28 гривен за единицу. На понедельник, 14 февраля Нацбанк установил курс на уровне 28,03 гривны, что на 16 копеек больше, чем в пятницу. Такая ситуация не радует.





Курс на межбанке

На межбанковских торгах в пятницу, 11 февраля, доллар был на уровне 28,01-28,05 гривны за доллар. Уже через несколько минут котировки опустились до 27,94-27,96 гривны за доллар.

Такое укрепление гривны было ожидаемым на фоне торгов в четверг. Но по мере активизации торгов, спрос на иностранную валюту начал расти, что привело к падению гривны.

До полудня рынок справлялся с повышенным спросом без вмешательства Нацбанка. Когда несколько крупных покупателей повысили котировки до защитного уровня НБУ, Нацбанк продал около 50 миллионов доллар.

Во второй половине дня котировки скорректировались за счет снижения активности на торгах. Общий объем торгов вырос до 242 миллионов, что выше средних показателей.

По оценкам экспертов, торги понедельника пройдут в рамках 27,93-28,19 гривен за доллар.

Курс в обменниках

К вечеру 11 февраля котировки доллара на рынке налички повысились до утренних показателей, то есть на 5 копеек в покупку и на 4 продаже. Евро также подорожал на 5 копеек в покупке Евро тоже подорожал на 5 копеек в покупке, но в продаже остался на прежних позициях.

Сейчас котировки доллара на уровне 27,85-28,09 гривны за доллар. Евро на уровне 31,7-32,05 гривны за единицу.

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