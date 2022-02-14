Долар знову перетне психологічну позначку: що буде з гривнею цього тижня
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти щодо долара та євро на 14 лютого.
Національний банк України розрахував офіційний курс долара та євро щодо гривні на понеділок, 14 лютого:
- долар США – 28,04 гривні за одиницю;
- 1 євро – 31,87 гривні за одиницю.
Порівняно з курсом Національного банку України на п’ятницю, 11 лютого, курс долара впав на 13 копійок, а євро – на 9 копійок.
Що відбувається на ринку валют
На наступному тижні у зв’язку з напруженою обстановкою та відпливом капіталу нерезидентів з країни гривня може перебувати в рамках 27,9-28,5 гривні за долар.
Тим часом народний депутат Олександр Дубинський повідомив у своєму телеграм-каналі, що з понеділка, ймовірно, закриють аеропорти. На фоні цього долар може зрости навіть до 40 гривень за одиницю.
Загалом зараз ситуація досить складна і спрогнозувати курс долара складно. Проте очікувати на суттєве зниження курсу валют не варто. Найближчим часом ситуація буде напруженою, загроза з боку Російської Федерації негативно впливає на економіку, а якщо ще й закриють аеропорти, то гривня впаде в ціні.
Власне, така ситуація знищить економіку України. Але варто сподіватись на краще і не піддаватися паніці. Українська влада запевняє, що ситуація під контролем.