Тисячі українців можуть залишитись без карт Ощадбанку

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляє, що дуже малий відсоток громадян проходять процедуру ідентифікації, щоб отримати нові картки українського банку для подальшого отримання виплат.





Державний Ощадбанк може не встигнути забезпечити картками мешканців окупованих районів Луганської та Донецької областей до кінця березня. Саме наприкінці березня термін дії старих карток закінчиться. За словами міністра, замало громадян приїжджають на територію України для проходження ідентифікації.

Ощадбанк вже повідомляє, що процедуру ідентифікації потрібно розпочинати з лютого, інакше відбудеться колапс і банк чисто фізично не зможе забезпечити всіх картками.

Якщо громадяни не почнуть проходити ідентифікацію, вони просто залишаться без виплат, які раніше отримували.

Також міністр підкреслила, що влада країни вже неодноразово продовжувала терміни дії карток через пандемію коронавірусу, щоб не піддавати людей непотрібному ризику. Наразі українці не поспішають їхати на територію України за новими картками через обмеження у перетині лінії зіткнення. Окупаційна влада забороняє жителям окупованих територій виїжджати в Україну під прикриттям пандемії.

Нагадаємо, що раніше в Ощадбанку вже попереджали, що з 1 квітня 2022 року платіжні картки не можна буде використовувати, якщо їхній термін закінчився. Банк уже неодноразово йшов назустріч та продовжував терміни дії карт.

В Ощадбанку зазначають, що громадяни мали два роки, щоб отримати нові карти. Але зараз висока ймовірність, що останнім часом банк знову піде назустріч українцям і продовжить термін дії карток. Проте краще не чекати на повне припинення обслуговування і вже зараз пройти ідентифікацію.

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