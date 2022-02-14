ТОП-3 знаки зодіаку, чиї гороскопи рідко співпадають із реальністю
Астрологи вважають, що такі особливості пов’язані з унікальністю характеру кожного із представників цих знаків зодіаку.
Щодня мільйони людей читають астрологічні прогнози на день, місяць чи навіть рік. Люди сподіваються отримати цінну пораду чи захистити себе від можливої небезпеки. Але мало хто думає про те, що частина гороскопів просто не працює.
Астрологи запевняють, що це нормально. Причому справа не лише в русі небесних тіл. Фахівці нагадують, що кожна людина унікальна і створити універсальний прогноз дуже складно. Але серед усіх варто відзначити 3 знаки зодіаку, прогнози яких найрідше збігаються з реальними подіями.
Риби
Непередбачувані та непостійні Риби – прагматики та реалісти. Вони звикли покладатися лише на свої сили та самостійно вирішувати проблеми. Зазвичай вони дуже схильні вірити гороскопу. Представників знаку складно налякати чи обдурити, а тому вони вважають всі пророцтва вигадкою.
Терези
Представники знаку завжди сумніваються. У Терезів складний характер, вони відчайдушно прагнуть робити все якнайкраще, а прогнози астрологів зіб’ють їх з пантелику. Навіть отримавши цінну пораду Терези їй не повірять, а робитимуть по-своєму.
Тельці
Представники знаку вперті й непослідовні, тому дуже рідко читають гороскопи. А якщо й читають, то не вірять у пророкування. Представники знаку нікому не довіряють, а отже, хоч би яким був прогноз вони зроблять по-своєму. Астрологи радять Тельцям іноді зупинятися та оцінювати ситуацію. Це допоможе вибрати правильний шлях і не стати заручником ситуації.