Польща планує дати громадянство українським заробітчанам: експерт розповів про причини

Нещодавно Польща спростила правила прийому на роботу іноземних громадян, зокрема, українців. Переваги такого способу працевлаштування можна буде оцінити за рік-два. Вже зараз можна стверджувати, що трудові мігранти перетворяться на нових громадян Польщі. Причина проста – боротьба за трудові ресурси.





Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. За його словами, зробити висновки можна буде за рік-два, коли можна буде порівнювати кількість запрошень на роботу.

Нововведення у сфері працевлаштування допоможуть українцям переїхати на ПМП до Польщі. Ймовірно, сформується прошарок людей з-поміж трудових мігрантів, які замислюються про зміну місця проживання. Але по-суті така ситуація говорить про те, що Україна програє боротьбу за трудові ресурси.

Польща створює всі умови для роботи та проживання іноземних громадян, зокрема українців. Українські трудові мігранти перетворяться на емігрантів, тобто стануть новими громадянами Польщі. Розрахунок простий, діти українців, які народяться у Польщі, стануть громадянами країни. Причина проста – без залучення робочих рук економічне зростання неможливе.

Кількість заробітчан зростає, а демографічна ситуація в Україні погіршується

Дедалі більше українців воліють працювати за кордоном. Усі проблеми на ринку праці Польщі вирішуються за допомогою українських робочих рук. Тим часом знайти різноробів чи слюсарів в Україні майже неможливо. З кожним роком ситуація погіршується.

Вирішити проблему просто – українцям мають запропонувати конкурентну заробітну плату. Якщо українські підприємства запропонують зарплату на рівні польської, українці перестануть їхати за кордон. Але у сьогоднішніх реаліях це просто неможливо. Підприємства і так на межі через подорожчання енергоносіїв та загрозу вторгнення з боку РФ.

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