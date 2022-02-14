Українці заробляють по 1500 доларів за 1 гривню: як відрізнити цінний екземпляр

За українську металеву 1 гривню готові платити 36 тисяч гривень. І це не остаточна ціна. Справа в тому, що монету продають на аукціоні, а отже, ціна може зрости ще більше.





Лот розміщено на популярному аукціоні Violity. Як видно з тексту оголошення, монета випущена у 1992 році. Для її виробництва використовували алюміній, а важить виріб 3,8 грама.

Проте автор не повідомляє, чи реставрувалася монета. Також немає інформації про стан або дефекти. Хоча, судячи з фото, які прикріплені до оголошення, на монеті є пошкодження, особливо вони помітні на ребрі.

Як проходять торги

Торги із цієї монети завершуватимуться ввечері 14 лютого. Станом на 11.47 13 лютого семеро людей зробили ставки. Вони підняли вартість монети з 1 гривні до 36 тисяч гривень.

Стежать за ходом торгів 80 осіб, які теж можуть зробити ставку та підняти ціну ще вище. Перша ставка становила лише 1 гривню, її зробили 7 лютого. Далі ціна почала зростання. Наступна ставка склала 2 гривні, пізніше з’явився колекціонер, який готовий заплатити 25 тисяч гривень. Ще за кілька ставок і ціна досягла 36 000 гривень.

Які монети можна продати дорожче за собівартість

Брак на виробництві. Колекціонери активно шукають монети з браком, наприклад, два аверси або реверси, надто великі елементи. тощо. Вартість таких екземплярів може перевищити номінал у тисячі разів.

Експериментальні монети. Серед таких варто відзначити 15 копійок. Їх виготовили в обмеженому тиражі і нумізмати активно на них полюють.

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