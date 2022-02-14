Скільки потрібно страхового стажу, щоб у 65 років отримувати гідну пенсію: роз’яснення ПФ

Не всі українці, які досягли 65 років, зможуть вийти на пенсію. Наприклад, якщо у 2022 році громадянин не має від 15 до 19 років стажу, заслуженого відпочинку йому чекати не варто.





Вимоги для виходу на пенсію у 65 років регламентуються частиною 3 статті 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Таким чином:

65-річні українці отримають право виходу на пенсію у 2023 році, але лише за умови, що у них буде від 15 до 20 років страхового стажу;

у 2024 році вийдуть на пенсію ті, хто матиме від 15 до 21 року стажу;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

2026 – від 15 до 23 років;

у 2027 мінімальні вимоги щодо стажу становитимуть від 15 до 24 років;

з 2028 року вийти на пенсію у 65 років зможуть ті, хто має від 15 до 25 років стажу.

Ті, хто не має 15 повних років страхового стажу, зовсім залишаться без пенсії. Натомість, держава запропонує їм соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму.

Стаж можна докупити

Якщо для виходу на пенсію не вистачає страхового стажу, його можна докупити. Тобто зробити добровільний внесок до Пенсійного Фонду України.

Вартість кожного місяця стажу розраховується за спеціальною формулою і залежить від мінімальної зарплати. Від суми мінімальної зарплати треба вирахувати 22% і помножити на два. Для прикладу:

з 1 грудня 2021 по 1 жовтня 2022 року місяць стажу коштуватиме 2860 гривень, за рік – 34 320 гривень;

після 1 жовтня 2022 року і до чергового підвищення мінімальної зарплати в Україні місяць стажу коштуватиме 2948 гривень, рік – 35 376 гривень.

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