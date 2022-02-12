В Польше гораздо меньше: кто в Украине получает европейские зарплаты

В Украине некоторые специалисты получают зарплату в 2-3 тыс. дол. Среди наиболее прибыльных профессий IT-шники, информационные директора и медиабайеры. Имея такую специализацию точно не придется ехать на заработки за границу. Ведь даже в Польше столько не заработать.





Согласно данным одного из самых популярных кадровых агентств Украины, зарплата зависит не только от специальности работника. Важную роль играет также его опыт работы, квалификация и место жительства. Причем именно географический фактор больше всего и влияет на доходы украинцев. В крупных городах-миллионниках уровень зарплат значительно выше, чем в регионах. Часто бездна между работниками одной отрасли в столице и маленьком городке может составлять десятки тысяч гривен.

Кто в Украине зарабатывает больше всех?

В пятерку наиболее высокооплачиваемых специалистов Украины входят:

программист – з/п до 72500 грн;

информационный директор – до 50000 грн;

медиабайер – до 45000 грн;

директор по маркетингу – до 42500 грн;

технический писатель – до 42500 грн.

Но, несмотря на высокие заработки перечисленных специалистов, в список самых востребованных в Украине профессий они не попали. Между тем там оказались менеджеры по продажам, зарплата которых редко превышает 20 тысяч гривен, продавцы с доходом 12 тысяч гривен, и водители с заработком около 18,5 тысяч гривен.

Если же оценивать доходы украинцев по отраслям, в которых они задействованы, получим следующий рейтинг:

топ-менеджмент – средняя зарплата 27500 грн;

недвижимость (риелторские компании) – 22400 грн;

интернет, компьютеры и IT – 20000 грн;

PR, маркетинг и реклама – 18000 грн;

шоу-бизнес, музыка и культура – 17500 грн.

Так что, как видим, совсем не обязательно выезжать за границу в поисках лучшей судьбы. Достойную зарплату можно получать и в Украине. Главное вовремя сориентироваться, в какой отрасли следует развиваться и приложить определенные усилия, чтобы получить в ней квалификацию.

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