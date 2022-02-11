Украинец нашел в кармане 5 копеек, за которые с радостью отдадут тысячи гривен

В Украине за монету номиналом 5 копеек выручили 10,3 тыс. грн. В борьбе за ценный лот потенциальные покупатели сделали 92 ставки. Почему денежный знак так заинтересовал отечественных коллекционеров? В чем его уникальная особенность?





Как оказалось, дорогие 5 копеек имеют очень интересную историю происхождения. Их изготовили в 1992 году в Италии. В процессе чеканки был использован штамп 1.1ААк, типичный для итальянских монет. Основным отличием этого экземпляра от других украинских копеек такого же номинала являются более мелкие насечки на ребре.

Ценную копейку продали с аукциона Violity. Согласно данным этой онлайн-площадки, выгодно можно продать и ряд других монет номиналом 5 копеек того же 1992 года. В частности:

5 коп. 1992 г., штамп 2БАм, немагнитная сталь, узкий герб – стоит 10,5 тыс. грн;

5 коп. 1992 г., штамп 2БАм, немагнитная сталь – продают по цене 8,5 тыс. грн;

5 коп. 1992 г., штамп 2БАм – оценивается в 3,01 тыс. грн;

5 коп. 1992 г., штамп 1.1 АВм – стоит 70 грн.

Какие еще монеты пользуются спросом?

Продать с аукциона или маркетплейса можно любую украинскую копейку. Однако лишь некоторые из них действительно принесут хорошую прибыль.

Среди монет, которые больше всего ценят коллекционеры, в первую очередь стоит упомянуть бракованные экземпляры. Их можно смело назвать настоящей золотой жилой для владельца. Монеты с двумя аверсами или реверсами, разными годами на лицевой стороне и ребре, или другими особенностями, по цене доходят до нескольких тысяч долларов.

Не менее ценны монеты, изготовленные ограниченным тиражом, или вообще в качестве эксперимента. Однако в отличие от бракованных копеек, ценность которых может определить любой, оценить экспериментальную монету под силу только профессионалу, обладающему определенными знаниями в области нумизматики.

Но, к счастью, платить за консультацию специалиста не обязательно. Разместив свою находку на любом профильном форуме, вы сможете узнать мнение профессионалов относительно ее примерной цены.

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