Стало известно, почему коты сильно выгибают спину и “разговаривают”

Наверное, в каждом втором доме есть какой-то домашний любимец. Чаще это кошки, которые очень мило выглядят, и не требуют столько внимания, как собака. Кошек обожают и взрослые и дети. Эти пушистики способны улучшить настроение своими выходками, а также изрядно развеселить интересными действиями.





Наверное, каждый хоть раз замечал за своей кошкой какие-то странные движения, позы или звуки. К примеру, знаете, то движение, когда кошка очень сильно выгибает спину и начинает бежать боком. Что она думает в этот момент? Или звуки, которые коты иногда издают. Звучит это так, будто кошка говорит, эмоционально и с разной интонацией.

Всем этим действиям есть научные объяснения и мы готовы ими поделиться.

Коты выгибают спину и бегут боком, когда напуганы

Если вы заметили, то коты могут принять такую ​​позу, когда случайно видят свое отражение в зеркале. Когда их что-то внезапно испугает, какой-нибудь звук или незнакомый предмет. Сильно изогнутая спина и торчащая шерсть свидетельствуют о сильном перепуге, а еще они в этот момент хотят казаться более грозными. Мол я боюсь, но я готов защищаться, смотри какой я страшный. Кошкам кажется, что их изогнутая спина придает им определенную суровость, и враг точно уйдет.

А вот ходьба боком говорит о том, что кошка поняла, что ничего страшного не случилось, но на уровне инстинктов хочет все-таки поскорее скрыться.

“Говорят” коты в момент сильных эмоций

Что касается непонятного языка, на котором иногда общаются коты между собой, или с хозяином, то это избыток эмоций. Иногда невольно может показаться, что на улице плачет ребенок или кто-то взрослый, а на самом деле это “болтают” кошки.

Чаще такое явление можно наблюдать весной, когда кошки максимально активны, у них происходит выброс гормонов и начинается брачный период.

Такие звуки коты издают, когда их эмоции одерживают верх (не всегда отрицательные), преимущественно на гормональном уровне.

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