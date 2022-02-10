Стало відомо, чому коти сильно вигинають спину і “розмовляють”

Напевно в кожному другому домі є якийсь домашній улюбленець. Найчастіше це кішки, які дуже мило виглядають, і не потребують стільки уваги, як собаки. Котів обожнюють і дорослі і діти. Ці пухнастики здатні покращити настрій своїми вибриками, а також добряче розвеселити цікавими діями.





Напевно кожен хоч раз помічав за своєю кішкою якісь дивні рухи, пози чи звуки. Наприклад, знаєте, той рух, коли кішка дуже сильно вигинає спину і починає бігти боком. Що ж вона думає в цей момент? Або звуки, які інколи коти видають. Звучить це так, ніби кішка говорить, емоційно і з різною інтонацією. Всім цим діям є наукові пояснення і ми готові ними поділитися.

Коти вигинають спину і біжать боком коли налякані

Якщо ви помітили, то коти можуть прийняти таку позу коли випадково бачать своє відображення в дзеркалі. Коли їх щось раптово налякає, якийсь звук чи незнайомий предмет. Сильно вигнута спина і шерсть яка стирчить, свідчать про сильний переляк, а ще вони в цей момент хочуть здаватися більш грізними. Мовляв я боюся, але я готовий захищатися, дивися який я страшний. Кішкам здається, що їхня вигнута спина додає їм певної суворості, і ворог точно втече.

А от ходьба боком говорить про те, що кішка зрозуміла, що нічого страшного не трапилося, але на рівні інстинктів хоче все таки якомога швидше втекти.

“ Говорять” коти в момент сильних емоцій

Що ж до незрозумілої мови, якою іноді спілкуються коти між собою, або з господарем, то це надлишок емоцій. Інколи мимоволі може здатися, що на вулиці плаче дитина або хтось дорослий, а насправді це “балакають” кішки. Найчастіше таке явище можна спостерігати навесні, коли кішки максимально активні, в них відбувається викид гормонів та починається шлюбний період.

Такі звуки коти видають, коли їхні емоції беруть верх (не завжди негативні), переважно на гормональному рівні.

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