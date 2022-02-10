Тарифы на февраль не радуют: коммуналка украинцам обойдется дороже

Февральские платежки для многих украинцев станут настоящим сюрпризом. Причем сюрприз этот будет очень неприятным. Во-первых, тарифы на некоторые коммунальные услуги с 1 января существенно выросли. Во-вторых, прошлый месяц был довольно холодным, так что и показатели потребления значительно превысили декабрьские. Так за какие же услуги нам придется заплатить больше всего?





Газоснабжение

Стоимость газа поставщикам к счастью запретили повышать до мая 2022 года. Так что украинцы и в этом месяце заплатят за газ по цене от 7,7 до 11,99 грн за куб. Хотя большинство, а именно 38, газовых компаний предлагают ресурс по цене до 8 грн за кубометр.

Между тем, тарифы на доставку газа не стоят на месте. В январе большинство облгазов подняли свои ценники в среднем на 20%. К тому же, заплатить за газ больше нам придется из-за роста объемов потребления в холодный месяц январь.

Отопление

Стоимость отопления в платежах за январь многих граждан может просто шокировать. Ведь из-за значительно более низких температурных показателей батареи в домах украинцев «жарили» как сумасшедшие. Неудивительно, что газа нагорело на добрых несколько тысяч.

Вода

Тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1 января повысили 45 местных водоканалов. Только в Киеве холодная вода подорожала на 5 грн и достигла ставки 30,38 грн за куб. Рекордную же цену на воду установили в Запорожье – 54,63 грн за 1 куб. м.

Электроэнергия

За электричество украинцы платят фиксированную цену, которая не изменится до мая текущего года. Хотя тариф на свет все же зависит от объема потребления:

до 250 киловатт – 1,44 грн за кВт*ч;

свыше 250 киловатт – 1,68 грн за кВт*ч.

Однако в январе потребителям с электрическим отоплением также пришлось использовать немало ресурса. Так что и суммы в платежках вряд ли станут для них приятной новостью.

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